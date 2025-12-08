Şirket, başta çağrı merkezi olmak üzere tüm Tüketici İşlem Merkezlerindeki bilgisayarları son teknoloji yeni cihazlarla değiştirerek dijital dönüşümünü güçlendirdi.

Gerçekleştirilen bu yenilik sayesinde AKEDAŞ çalışanları, vatandaşlara artık çok daha hızlı, verimli ve konforlu bir hizmet sunabilecek.

Yeni nesil bilgisayarlar ile işlem sürelerinin kısaltılması, veri güvenliğinin güçlendirilmesi ve çağrı merkezinde müşteri taleplerine çok daha hızlı dönüş yapılması hedefleniyor.

Yoğun kar ve tipi dağcıların Nurhak tırmanışını yarıda kesti
Şirket yetkilileri, teknolojik altyapıya yapılan bu yatırımın müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırmasını hedeflediklerini ifade etti.