İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma sabahı gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

Emniyet birimlerinin talimatına göre, Çakar'ın tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre savcılığa mevcutlu şekilde çıkarılması bekleniyor.

7 Aralık Pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar’ın, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olduğu belirtildi. Doktorların yakın takibinde olan Çakar’ın tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun yakından izlendiği kaydedildi.

Soruşturmanın ise çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi.