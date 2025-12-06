Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nalçakan, yanlış bilgi yayılmasını önlemek amacıyla olayı bizzat kendisinin paylaştığını söyledi.

Kazaya ilişkin kısa bir video da yayımlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci ağızdan duyun istedim çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. Bir trafik kazası geçirdik."

Nalçakan, kazada kimsenin yaralanmadığını özellikle vurguladı:

“İklim koşulları nedeniyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi… Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı durumda.”

Kazanın ardından ünlü oyuncunun açıklaması, hayranlarını rahatlattı.