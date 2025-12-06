Jandarmanın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında televizyon ekranlarının tanınan isimleri Hande Sarıoğlu, Meltem Acet ve Ela Rumeysa Cebeci gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, ekipler “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma” iddiasıyla operasyon düzenledi.

Adli Tıp’a sevk edildiler

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen üç spiker, savcılık ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Burada yapılacak test ve işlemlerin ardından serbest bırakılmaları bekleniyor.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, operasyon kapsamında bazı deliller üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Ünlü spikerler kimler?