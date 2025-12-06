MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, implant tedavisinin SGK tarafından karşılanmasını içeren kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Teklifin öne çıkan iki şartı:

Destek yalnızca yerli üretim implantlara uygulanacak

SGK en fazla 4 implantı karşılayacak

Bu düzenleme ile hem vatandaşların implant tedavisine erişiminin kolaylaşması hem de yerli implant sanayisinin büyümesi hedefleniyor.

Özdemir, özellikle emeklilerin ekonomik zorluklar nedeniyle tedaviye ulaşmakta zorlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kaynağımız var. Vatandaşımızın ağız ve diş sağlığı için gerekli desteği sağlayabiliriz.”

Sağlık uzmanlarının beklentisi

Gerekçede, çiğneme fonksiyonunun bozulmasının kalp-damar hastalıkları, sindirim sorunları ve obezite gibi ciddi sağlık problemlerine yol açtığına dikkat çekildi. Bu destek sayesinde uzun vadede sağlık sisteminin yükünün azalacağı ifade edildi.

Yerli üretime stratejik katkı

Teklife göre Türkiye’de implant üretim teknolojisinin geliştirilmesi, dışa bağımlılığın azalması ve ihracat potansiyelinin artırılması da amaçlanıyor.

Düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.