Trendyol Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak mücadeleyle başlıyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de start alacak ve zirve yarışı açısından büyük önem taşıyacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen haftanın programına göre; ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Mücadele 6 Aralık Cumartesi saat 20.00’de başlayacak.

Aynı gün ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor ile; TÜMOSAN Konyaspor ise Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

7 Aralık Pazar günü üç kritik maç futbolseverlerle buluşacak. Gençlerbirliği–Fatih Karagümrük, Kocaelispor–Kasımpaşa ve haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından Göztepe–Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.

Haftanın kapanışı ise 8 Aralık Pazartesi akşamı yapılacak iki karşılaşmayla gerçekleşecek:

Beşiktaş–Gaziantep FK ve Alanyaspor–Antalyaspor maçları saat 20.00’de başlayacak.

Süper Lig’de ilk yarının sonuna yaklaşılırken, puan tablosundaki dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Taraftarlar, heyecan dolu mücadeleleri merakla bekliyor.