Trendyol Süper Lig’in merakla beklenen Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, hakem Yasin Kol’un yönettiği karşılaşmada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna dönüşen derbide taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray Öne Geçti: Sane Sahnede

Sarı-kırmızılı ekip 27. dakikada Leroy Sane'nin klas vuruşuyla 1-0 öne geçti. Alman yıldızın golü sonrası Galatasaraylı oyuncular sevincini deplasman tribünün önünde yaşarken tribünden atılan bir cisim Kazımcan Karataş’a isabet etti.

Sağlık ekipleri oyuncuya anında müdahale etti.

Fenerbahçe’nin Golü VAR’dan Döndü

Fenerbahçe ilk yarıda Edson Alvarez ile ağları sarstı ancak pozisyon VAR incelemesine takıldı. Milan Skriniar’ın ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğinin belirlenmesi üzerine gol iptal edildi. Kadıköy’de tansiyon bu dakikalarda iyice yükseldi.

Duran Son Sözünü Söyledi

Fenerbahçe aradığı beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. 63. dakikada yerini Jhon Duran’a bırakan En Nesyri’nin ıslıklarla oyundan çıkmasının ardından oyuna giren genç yıldız, 90+5’te ağları sarsarak Kadıköy’de puanı kurtaran isim oldu.

Puan Durumu ve Sıradaki Maçlar

Derbinin ardından:

Galatasaray : 33 puan

Fenerbahçe: 32 puan

Liderlik yarışı nefes kesmeye devam ederken Galatasaray gelecek hafta Samsunspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe ise zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Kadıköy’de Gergin Anlar

Maç boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Galatasaraylı oyuncuların gol sevincinde tribünden atılan cisim Kazımcan’ı yaralarken, VAR kararının ardından saha içinde de gerginlik yaşandı.