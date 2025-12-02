KARADENİZ'DE YAŞANAN GERİLİM

Kabinenin ilk ana başlığını, Rusya-Ukrayna savaşı dâhilinde Karadeniz’de yaşanan son gelişmeler oluşturdu.

Karadeniz sularında "KAIROS ve VİRAT" tanker gemilerine düzenlenen saldırılara ilişkin;

“Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’deki seyir-sefer güvenliğini tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili bütün taraflara gereken uyarıları yapıyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalardaki hareketliliği de yakından takip ediyor; gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KIZILELMA

"İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz. Biz, siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhalifl ere itibar etseydik muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

‘Terörsüz Türkiye’ ile ilgili de konuşan Erdoğan “Terörün her çeşidiyle mücadelede tarihî nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi bunu taçlandırmak amacıyla hassas bir süreç yürütüyoruz. Şunu herkesin, özellikle kan ve kaos tüccarlarının bilmesini isterim; biz, ihtirasları boylarını aşanların aksine, kökleri çok eskiye uzanan kadim bir devlet geleneğine sahibiz. Merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyada tam bin yıldır istiklaline halel getirmeden özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Aynı şekilde ayağına çelme takılınca, yoluna engel konulunca, önü kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz. Tehditler karşısında ürkecek, boyun eğecek bir devlet, millet, ülke değiliz.

Türkiye hedeflerine er ya da geç ulaşacak. Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle dolu. Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre, komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doydu. Biz meselelere işte bu pencereden bakıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı, bütün kirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak ve yeni bir dönemin kapılarını açacak. Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız. 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verip 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı hâline getireceğiz” ifadelerini kullandı.