Türkiye otomobil pazarında elektrikli araç talebi hızla büyüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 Ocak–Kasım döneminde toplam 938 bin 177 otomobil satıldı. Bu satışların 164 bin 665’i elektrikli modeller oldu. Böylece elektrikli araçların pazar payı %17,55’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yaklaşık %9 seviyesindeydi.

Artan ilgi markaların satış performanslarına da net şekilde yansıdı. Çinli BYD ve ABD’li Tesla, Türkiye’de yılı en yüksek büyüme oranıyla kapatma yolunda ilerliyor.

BYD ve Tesla satışlarda zirveye koşuyor

Dünya elektrikli otomobil pazarının iki dev ismi Türkiye’de de rüzgar estirdi.

• BYD, 40 bin 770 adet satışla %1807,8 gibi dikkat çekici bir artış yakaladı.

• Tesla, 29 bin 955 adet ile %224,6 artış kaydetti.

Model çeşitliliği ve fiyat avantajı, liderliği destekleyen en önemli unsur oldu.

TOGG ilk 10’da: İstikrarlı yükseliş

Yerli üretim TOGG, satışlarını %30,19 artırarak 31 bin 715 seviyesine ulaştı.

Son iki yıllık toplam satışta ise BYD ve Tesla’nın üzerinde grafik çizmesi dikkat çekiyor.

Renault pazar liderliğini korudu

Türkiye’nin en çok satış yapan markası Renault, bu yıl satışlarını %7,99 artırarak 109 bin 829 adede ulaştı. Artış oranı rakiplerine göre daha düşük kalsa da liderlik konumu devam ediyor.

2025'te satışını en fazla artıran markalar

Ocak-Kasım 2025 döneminde Türkiye pazarında 10 bin adet rakamını geçen markalar dikkate alındığında, satışlarını en çok artıran markalar: