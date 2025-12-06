Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’yi yeniden deprem konusunda uyardı. Son günlerde depremlerin çok konuşulmamasına tepki gösteren Görür, “Kabul edelim, ülkemizin büyük bölümü deprem bölgesi. Deprem olursa felaket olur.” ifadelerini kullandı.

Görür, Türkiye’nin milyonlarca yıldır süren depremsellik gerçeğini hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle dönemler tam da deprem konuşulacak, önlem alınacak zamanlardır. Bırakalım artık ‘Deprem olur mu, nerede, ne zaman?’ sorularını… Olacak! Önemli olan hazırlıklı olmamız.”

“İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır” diyen Görür, deprem dirençli kentlerin oluşturulması gerektiğini belirterek şu çağrıyı yineledi:

“Yapılması gereken basit: Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem ve ekonomiyi deprem dirençli hale getirelim. Bunu ancak hükümet, yerel yönetimler ve halk birlikte başarabilir.”

Bilim insanları, özellikle Marmara Bölgesi, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesi için riskin devam ettiğini sık sık vurguluyor.