Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu itibarıyla düşüşe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı, iç ve güney bölgelerinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.

8 il için uyarı!

Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir sarı kod, Muğla ise turuncu kod ile uyarıldı.

Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. 1500–1600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın kıyılarında yağışların zaman zaman çok kuvvetli, yer yer şiddetli seviyeye çıkabileceği belirtiliyor.

Akdeniz’de fırtına alarmı

Batı Akdeniz’de başlayan kuvvetli rüzgârın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği açıklandı.

Doğu Akdeniz’de ise fırtınanın pazar sabahı sona ermesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin önümüzdeki hafta boyunca zaman zaman etkisini sürdürdükten sonra cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar ise yağışla birlikte mevsim normallerine gerileyecek.