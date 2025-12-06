Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün risk analizleri sonucu Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tır şüpheli olarak takibe alındı.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince x-ray taramasına sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine NARKOKİM ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde tırın yasal yükünün arasına gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 179 milyon TL olduğu belirlendi.

Zehir tacirlerine büyük darbe niteliğindeki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığına karşı gelişmiş analiz sistemleri ve “sıfır tolerans” ilkesiyle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.