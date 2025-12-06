Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. idaresindeki İzmir-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.