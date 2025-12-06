Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde market çalışanı silahlı saldırıda yaralandı.
Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda bulunan marketin çalışanı S.A. (21), iş yerini açmak istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan S.A, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
