TASS’ın aktardığına göre, sorunun birçok bölgede özellikle aynı döneme ait araçlarda görülmesi dikkat çekti.

Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, Porsche modellerindeki arızanın, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Truşkova, şunları söyledi:

“28 Kasım’dan beri Porsche sahiplerinden gelen şikayetlerde ciddi artış var. Uzmanlarımız sistemin uzaktan kilitlendiğini tespit etti. Şu an alarm sistemini sıfırlayıp sökerek araçları yeniden çalıştırabiliyoruz.”

Sorunun özellikle 2020 öncesi Cayenne, Macan ve Panamera modellerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Mercedes araçlarda da benzer vakalar

Truşkova, bazı Mercedes-Benz sahiplerinin de aynı sorunla karşılaştığını, ancak bunun tekil olaylar olduğunu söyledi: