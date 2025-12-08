Horasan'dan Ağıllı Mahallesi'ne giden Hikmet Bağrıyanık'ın kullandığı 52 TC 772 plakalı minibüs, Delal Han mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Merve Turan, Emrah Babacan, Miray Elif Babacan (8), Ayşe Yıldız Özkan, Seçil Merve Kaloğlu ve Merve Kaya yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.