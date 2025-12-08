İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir eve sabah 07.30 sıralarında operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün de yer aldığı baskın sırasında şüpheliler evin içerisinden güvenlik güçlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Albayrak, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

Çatışmada polise ateş açtığı belirlenen şüpheli R.A. ölü ele geçirildi. Evde bulunan diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. operasyon ekipleri tarafından sağ olarak yakalandı ve gözaltına alındı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.