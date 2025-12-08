Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş ve aile yaşamının uyumunu güçlendirmek ve Türkiye’de düşen nüfus artış hızına çözüm sunmak amacıyla doğum izni düzenlemesini genişletiyor. Mevcut sistemde 16 hafta olan doğum izni süresi, 24 haftaya çıkarılacak.

Yeni düzenlemeden; memurlar, işçiler, akademisyenler, hakim-savcılar, TSK personeli ve KİT çalışanları dahil tüm kadın çalışanların eşit şekilde yararlanması hedefleniyor.

📌 Doğum izni nasıl değişiyor?

Doğumdan önce 8 hafta , doğumdan sonra 16 hafta → Toplam 24 hafta ücretli izin

İzin süreleri tüm personel rejimlerinde eşitlenecek

Yarı zamanlı çalışma ve süt izni hakları devam edecek

📌 Babalık izninde artış

İş Kanunu’na tabi çalışanlar için mevcutta 5 gün olan babalık izni, tüm çalışanlarda 10 gün olarak uygulanacak.

📌 Koruyucu aile için ilk kez izin hakkı

Düzenleme kapsamında, 3 yaşından küçük çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele 10 gün izin tanınacak. Bu hak ilk kez yasaya girmiş olacak.

Düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, kamu ve özel sektördeki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor

Söz konusu düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.