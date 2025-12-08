Ankara Emniyet Müdürlüğü, sahte Forex yatırımları üzerinden yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, internet siteleri ve uygulamalar aracılığıyla sözde yatırım hesapları açtırıp kazanç vaadinde bulunan şüphelilerin, üçüncü şahıslara para karşılığında şirket kurdurduğu tespit edildi.
Yetkililer, kurulan şirketler üzerinden dolandırıcılıktan elde edilen paraların farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara ve kripto platformlarına aktarıldığını belirledi. Banka ve ATM güvenlik kameraları incelenerek para hareketlerini yapan şüpheliler tek tek belirlendi.
Ankara merkezli gerçekleştirilen “Almanak” operasyonu, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda toplam 174 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 98 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 84’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.