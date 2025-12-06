İstanbul’da yürütülen yasa dışı uyuşturucu soruşturması kapsamında televizyon dünyasının tanınan isimleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçlamasıyla iki spiker jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Cebeci ve Acet, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Hande Sarıoğlu Hakkında Ne Olmuştu?

Aynı soruşturmada adı geçen bir diğer televizyon ekranlarının bilinen yüzü Hande Sarıoğlu ise gözaltına alınmadı. Kendi yaptığı açıklamada Ankara’dan İstanbul’a gelerek ifade vereceğini duyuran Sarıoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtti.