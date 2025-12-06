Kahramanmaraş sevdalısı olan Süreyya Erdoğanyılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, ünlü şefler Yunus Emre Akkor ve Cüneyt Asan doğanın büyülü atmosferinde Maraş mutfağının eşsiz lezzetleriyle buluştu.

Ziyaretin en dikkat çeken kısmı ise Kahramanmaraş’ın özelliklede Gastronomi Turizm’inin canlanması adına büyük emek sarf eden Süreyya Erdoğanyılmaz’ın tamamen kendi elleriyle hazırladığı geleneksel yemekler oldu.

Erdoğanyılmaz; içi bol harçlı ve ince işçilikle yoğrulan içli köfte, ustalık gerektiren mumbar dolması, etin lezzetinin kuru dolmayla birleştiği etli kuru dolma ve Maraş mutfağının nadide tatlarından çullama gibi unutulmaz yöresel lezzetleri konukların beğenisine sundu.

Ünlü şefler, hem sunumları hem de lezzetiyle öne çıkan bu geleneksel yemeklere tam not verdi. Maraş mutfağının otantik dokusunu modern dokunuşlarla birleştiren Süreyya Erdoğanyılmaz, misafirlerinden büyük takdir toplarken, Başkonuş Yaylası’nın gastronomi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu özel buluşma, hem Başkonuş Yaylası’nın turizm değerine katkı sundu hem de Kahramanmaraş mutfağının Türkiye’nin önde gelen gastronomi ustaları tarafından bir kez daha keşfedilmesini sağladı.