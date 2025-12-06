Hastanede, hipofiz tümörlerinin modern ve minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilebilmesi, bölge halkı için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

HG Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun, hipofiz bezi hastalıklarının karmaşık yapısına dikkat çekerek, “HG Hospital olarak, hipofiz tümörlerinin detaylı değerlendirilmesini yapıyor ve uygun hastalarda endoskopik cerrahi yöntemleri başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz” dedi.

Hipofiz bezinin vücudun hormon dengesini sağlayan en kritik merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Altun, bu bölgede gelişen adenomların baş ağrısı, görme alanı kaybı, akromegali ve Cushing bulguları gibi önemli şikâyetlere yol açabileceğini aktardı.

HG Hospital’da hipofiz lezyonlarının tanısında yüksek çözünürlüklü MR görüntüleme ve detaylı hormon analizleri kullanılarak hastaların tüm yönleriyle değerlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Altun, uygulanan cerrahi yönteme ilişkin şu bilgileri verdi:

“Uygun vakalarda tümörü çıkarmak için endoskopik transsfenoidal cerrahi uyguluyoruz. Bu yöntemde ameliyat burun içinden gerçekleştiriliyor ve dıştan herhangi bir kesi yapılmıyor. Böylece hastalarımıza hem konforlu hem de estetik açıdan avantajlı bir tedavi sunmuş oluyoruz.”

Prof. Dr. Altun, yöntemin avantajlarını ise şöyle özetledi:

“Minimal doku teması, yüzde iz bırakmaması ve hastanede kalış süresinin kısa olması sayesinde hastalarımız çok daha hızlı ve rahat bir iyileşme süreci yaşayabiliyor.”

HG Hospital, modern teknolojisi, uzman kadrosu ve hasta odaklı yaklaşımıyla, bölgede ileri ameliyat tekniklerinin uygulanabildiği sayılı merkezlerden biri olma özelliğini sürdürüyor.