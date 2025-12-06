Kahramanmaraş’ın Afşin–Elbistan Termik Santrali’nde kazan bölümünde yapılan çalışmalar sırasında, dört işçi aynı iskeleden yaklaşık 21 metre yükseklikten zemine düştü.
İşçilerin düştüğü bölgede bulunan kül yığınlarının yumuşak zemini, darbenin etkisini azalttı ve olası can kayıplarının önüne geçti.
Çevredeki çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın meydana gelme nedeni ve iskelede güvenlik zafiyeti bulunup bulunmadığı konusunda soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: SHA