Dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen buluşma, samimi ve verimli bir atmosferde gerçekleşti.

Toplantıda, temsilciler bugüne kadar yürüttükleri faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Maraş Boykot Basin Toplantisi (7)

Filistin davasına destek amacıyla düzenlenen etkinliklerden bilinçlendirme çalışmalarına kadar birçok faaliyet detaylı bir şekilde basınla paylaşıldı.

Yetkililer, tüm çalışmaların hiçbir çıkar gözetmeksizin, tamamen gönüllülük esasıyla yürütüldüğünün altını çizdi.

Maraş Boykot Basin Toplantisi (5)

Programın devamında basın mensuplarıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu iyilik ve dayanışma hareketine basının nasıl daha etkin şekilde dahil olabileceği üzerinde durulurken, toplumda farkındalık oluşturacak ortak projeler için kapıların açık olduğu vurgulandı.

Maraş Boykot Basin Toplantisi (3)

Maraş Boykot Nöbeti yetkilileri, Filistin’e yönelik desteğin güçlenerek devam edeceğini belirterek, tüm kesimleri bu mücadelede birlik olmaya davet etti.