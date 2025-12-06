Kalekaya Mahallesi’nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış programına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra birçok davetli katıldı.

Dualarla ibadete ve hizmete açılan cami ve taziye evi, bölge halkının uzun süredir beklediği önemli bir yatırım olarak değerlendirildi. Modern mimarisiyle dikkat çeken yapı, hem ibadet hem de taziye kabulleri için geniş ve fonksiyonel kullanım alanları sunuyor.

Açılış öncesi kılınan Cuma namazının ardından cami ve taziye evi dualarla ibadete ve hizmete açıldı. Açılışta konuşan mahalle sakinleri, hizmetin bölge için büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Mahallenin yeni buluşma noktası haline gelen tesisin, sosyal birlikteliği güçlendirmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına uzun yıllar cevap vermesi bekleniyor.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, mahallenin misafirperverliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Hem camimizi hem taziye evimizi Cuma namazıyla birlikte açmış olduk. Bu eserin ortaya çıkmasında hayırseverlerimizin ve mahalle halkımızın çok büyük payı var. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.