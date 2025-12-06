Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen UNESCO Yaratıcı Şehirler Bilgilendirme Toplantısı, edebiyatseverler, akademisyenler, kültür temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kahramanmaraş’ın Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” alanında Türkiye’den dahil olan ilk şehir olmasıyla elde ettiği uluslararası prestij ayrıntılarıyla ele alındı.

Şehrin güçlü şairlik geleneği, zengin edebi hafızası ve dünya çapında görünürlüğünün artırılması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, Kahramanmaraş’ın edebiyat kültürünü yaşatma ve geleceğe taşıma vizyonunun önemine dikkat çekti.

Programın sonunda ise kültür yolculuğuna müzikal bir dokunuş yapan sevilen sanatçılar Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir, sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Dinleyiciler, hem Anadolu ezgilerinin hem de modern tınıların buluştuğu bu özel performanslarla adeta mest oldu.