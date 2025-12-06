Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Aralık 2025’te gerçekleştirilen çalışmada, “kenevir ekimi”, “ruhsatsız silah bulundurma”, “kasten yaralama” ve “silahlı tehdit” suçlarından aranan bir kişi yakalandı. Şahsın toplam 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlı hakkında ayrıca 6136 sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında işlem başlatıldı.