Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Aralık 2025’te gerçekleştirilen çalışmada, “kenevir ekimi”, “ruhsatsız silah bulundurma”, “kasten yaralama” ve “silahlı tehdit” suçlarından aranan bir kişi yakalandı. Şahsın toplam 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Şahbaz Derneği’nden hayvan sevgisine dokunan etkinlik
Şahbaz Derneği’nden hayvan sevgisine dokunan etkinlik
İçeriği Görüntüle

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlı hakkında ayrıca 6136 sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında işlem başlatıldı.