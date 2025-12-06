Bu kapsamda ekipler, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda motosiklet kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde sürücülerin kask kullanımı, evrak durumu ve trafik kurallarına uyumları titizlikle incelendi.

Emniyet ekipleri, özellikle motosiklet kazalarında kask kullanımının hayati önemine dikkat çekerek sürücülere uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından trafik güvenliğinin bir diğer önemli boyutu olan yaya geçidi kullanımı konusunda hem yayalara hem de sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Kent genelinde sık sık yaşanan yaya önceliği ihlallerinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Ekipler, yaya geçidinin sadece bir yol işareti değil, bir yaşam hakkı olduğunu hatırlattı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kurallarına uyulmasının can kayıplarını önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak, benzer bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.