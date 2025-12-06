Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde okula gitmek için evinden çıkan 15 yaşındaki Berat, karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kaçan sürücü A.B., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
GEREĞİ YAPILDI ✅— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 5, 2025
OKULA GİDEN EVLADIMIZA BİLEREK ÇARPMAK!
BU OLAYIN İZAHI YOK!
