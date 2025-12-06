2026 yılı asgari ücret pazarlığı yaklaşırken işçi cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini belirterek Almanya modelini işaret etti.

Arslan, Almanya'da asgari ücretin işçi ve işverenlerce belirlendiğini dile getirerek,

"Bizim de temel talebimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun iki aktörü olmalı. Biri işveren, özel sektör, buraya kamu da dahil olabilir. İkincisi de işçiler. Bu ikisinin ortak belirlediği bir hakem de başkan olabilir. Belirleyemezlerse kura usulü olabilir. Bu olmadığı sürece, hükümet yer aldığı sürece ve sayıları da böyle kaldığı sürece maalesef bir şey değişmiyor. Bir de temsil konusunda işçi konfederasyonları, üye sayısı oranında orada yer almalı. Şu anda en büyük konfederasyon yer alıyor, diğerleri yer alamıyor. İşçi konfederasyonları üye sayılarınca komisyonda yer almalı." diye konuştu.

Türkiye’de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücretli olmasının ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Arslan, “Asgari ücret bir ülkenin en düşük ücreti değil, genel ücreti haline geldi.” dedi.

Arslan, bir ülkede asgari ücretle çalışan sayısının, toplam çalışanların yüzde 10'unu geçmemesi gerektiğini ifade ederek TÜİK verilerinin gerçekçi olmadığını ve asgari ücretlinin tüketim alışkanlıklarını yansıtmadığını savunarak şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını değiştirelim, daha katılımcı olsun. Kriterler koyalım. Sadece TÜİK'in kriterleri değil. TÜİK'in sepetiyle bizim sepet uymuyor. TÜİK'in sepetindeki oranlar, asgari ücretle çalışanların ihtiyaçlarıyla orantılı değil. Bizim tüketim ağırlığımızın yüzde 50'si kira, gıdadır. Bu ve benzeri temel tüketim mallarındaki fiyatlara göre asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor."

HAK-İŞ Başkanı ayrıca TÜRK-İŞ'in, yapısı değişmediği sürece komisyona katılmama kararı aldığını hatırlatarak, işçi kesiminin olmadığı bir masada işverenler ile hükümetin belirleyeceği asgari ücretin sağlıklı olmayacağını söyledi.

"Hükümet düzenleyici rol üstlensin ama komisyonda yer almasın. TÜRK-İŞ de 'Yeni bir düzenleme olmazsa katılmayacağız' diyor. HAK-İŞ zaten istese de katılamaz. O zaman işverenlerle asgari ücretin belirlenmesi adaletsiz ve haksız olur. Bir an evvel düzenlemeler yapılmalı. Masada sadece işçi ve işveren olmalı."

TÜRK-İŞ’in mevcut yapıya itiraz ederek komisyondan çekilebileceğini hatırlatan Arslan, “İşçi olmazsa sağlıklı bir asgari ücret belirlenemez. Mevcut yapıyla adil bir ücret mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

12 Aralık’ta başlayacak zam görüşmeleri öncesi işçi tarafının talepleri tartışmayı daha da alevlendirdi.