Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde orta refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samet Kezer idaresindeki 34 CSK 937 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Kuzey-Doğu gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Turan müdahaleye rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.