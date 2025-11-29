İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’ın şehadet haberini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Ünal’ın, 15 Kasım 2025 tarihinde resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralandığını hatırlattı.

Kazada olay yerinde şehit düşen polis memuru Ali Barut’un ardından, hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerlikaya, paylaşımında “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun.” ifadelerini kullandı.