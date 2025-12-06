Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince okul bahçesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 13 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için 20 fidan dikildi. Fidanlara, şehit olan askerlerin fotoğraf ve isimlerinin bulunduğu kartlar asıldı.

Almanca öğretmeni Esra Tanoğlu, gazetecilere, etkinliği aziz şehitlerin ruhlarına hediye etmek için düzenlediklerini belirtti.

Tanoğlu, "Öğrencilerimizle birlikte ağaçlar dikip onların ruhlarına hediye ettik. Şehitlerimizin anısına birer fidan hediye edip onları toprakla buluşturduk. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, yüce Türk milletinin başı sağ olsun." diye konuştu.

Etkinlik, fidanlara can suyu verilmesiyle sona erdi.