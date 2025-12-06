Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen UNESCO Yaratıcı Şehirler Bilgilendirme Toplantısı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Kahramanmaraş’ın edebiyat alanında ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği konumun güçlendirilmesi, yaratıcı şehir anlayışının yerel kültürle nasıl daha güçlü bağlar kurabileceği ve gelecek projelerin yol haritası gibi konular ele alındı.

Katılımcılar, kentin “edebiyat şehri” kimliğinin daha görünür hale gelmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin önemli bilgiler edindi. Programda konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentin “UNESCO Edebiyat Şehri” unvanının taşıdığı büyük sorumluluğa vurgu yaptı.

Kahramanmaraş’ın köklü edebiyat geleneğinin yalnızca Türkiye için değil, dünya literatürü için de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Görgel, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş, yüzyıllardır şiirin, sözün ve edebî derinliğin şehridir. Biz bu mirası geleceğe taşımak, edebiyatın ruhunu genç nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. UNESCO’nun Edebiyat Şehri ilan ettiği nadir kentlerden biri olmak, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğinin dünyaca tescilidir.”

Başkan Görgel, kültür ve sanat çalışmalarını her geçen gün artırdıklarını belirterek, şehrin edebi kimliğini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılacak yeni projelerin yolda olduğunu da müjdeledi.

Toplantıda, Kahramanmaraş’ın Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasının ardından edebiyat odaklı faaliyetlerin ivme kazandığı, kültürel hafızanın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmalar detaylandırıldı.

Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat alanındaki yükselişinin gurur verici olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu şehir, edebiyatın kök saldığı ve dünyaya ilham veren bir merkezdir. UNESCO Edebiyat Şehri unvanı, Kahramanmaraş’ın yıllardır süregelen üretkenliğinin uluslararası bir tescilidir. Büyükşehir Belediyemizin kültür sanat alanındaki gayretleri ve bugün yapılan toplantı, bu kimliğin daha da güçlenmesi adına çok kıymetli. Bizler de Ankara’da bu çalışmaların geniş kitlelere ulaşması için gereken desteği vermeye devam edeceğiz.”