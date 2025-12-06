Yapılan son tahminlere göre; kent merkezi ile güney ilçelerde kuvvetli sağanak yağış, diğer tüm ilçelerde ise aralıklı sağanak yağış görülecek. Özellikle yoğun yağış alması beklenen bölgelerde kısa süreli su baskını, sel, yıldırım ve ani rüzgar riskinin arttığı belirtildi.

Kahramanmaraş Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verileri paylaşarak bu gece ve yarın etkisini artırması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada; kent merkezi ve güney ilçelerde kuvvetli sağanak yağış, diğer ilçelerde ise aralıklı sağanak beklendiği belirtildi.

Ayrıca, 1300 metre ve üzeri rakıma sahip bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği açıklanırken, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Valilik olası sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle uyarılarda bulundu.

Yağışlı havanın hafta sonu boyunca devam etmesi, sıcaklıkların ise mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.