Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Antakya ilçesinde yaptığı açıklamada Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili son başvuru rakamlarını paylaştı. Deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek:

“10 Kasım’da başlayan başvurularımız şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştı. İnşallah ilk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da yürütülen şehirleşme çalışmalarına da değinen Kurum, saatte 23, günde 550 konut üretme kapasitesine ulaştıklarını vurguladı. Kentte 98 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonunda ise bu sayının önemli ölçüde artacağını söyledi.

Projede deprem bölgesine özel kontenjan ayrıldığını da dile getiren Kurum:

“Dar gelirli vatandaşlarımız uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Türkiye Yüzyılı’nın şehircilik vizyonunu burada hayata geçiriyoruz.” açıklamasında bulundu.