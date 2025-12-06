Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm Fragmanı

116. bölümde Başak'ın, hem kendi hem de Fatih'in ailesini kurtarmak amacıyla Fatih'le evleneceklerini açıklaması büyük bir şaşkınlık yaratır. Fatih de durumu anlayarak Başak'a ayak uydurur ve herkes bu duruma inanmak zorunda kalır.

Başak'ın hamlesi sonrası evlilik kararı alınır ve bu durum herkesi şoke eder.



Çimen ve Emir arasındaki ilişki, bu gelişmelerle birlikte muhtemelen yeni bir krizle karşı karşıya kalır.



​Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik devam etmektedir. Bu gerginlikte Ömer'in asistanının da etkisi büyüktür.



Ünallar'ın şirkette daha da güçleneceğini düşünen Asil, onlarla arasını düzeltmek için harekete geçer.

Nursema'nın sürekli birisiyle mesajlaşmasına dikkat kesilen Nilay, bu işin peşine düşer ve sonunda öğrendiği gerçek büyük bir sürpriz olur.

Dizinin merakla beklenen 117. bölüm fragmanı ise yayınlandı. İşte 117. bölüm fragmanı: