Taşacak Bu Deniz 9. bölümüyle yine nefesleri kesti. Furtuna Konağı’nı patlatan Adil, Esme’nin içeride olduğunu öğrendiği anda dünyası başına yıkıldı. Alevler arasında kalan Esme son anda kurtarılsa da akıllar tek bir soruya kilitlendi:

Esme hafızasını mı kaybediyor?

Yeni bölüm fragmanında Esme’nin yaşadığı şok sonrası kendine gelemediği görülürken, Şerif’in Adil’e yaptığı tehdit tüm dengeleri alt üst etti:

“Her yerde beni arıyorsun… Sıkıldım. Biraz da Esme’yi ara!”

Bu sözler izleyiciyi daha da endişelendirdi. Adil ve Esme için zor günler başlarken, izleyici Esme’nin durumunun nasıl sonuçlanacağını heyecanla bekliyor.

📌 Taşacak Bu Deniz 10. Bölüm Fragmanı Yayında!

Fragmanda Esme’nin gözlerindeki kaybolmuşluk dikkat çekiyor. Hafıza kaybı iddiaları güçlenirken, Oruç ve Eleni cephesinde de yeni gelişmeler kapıda.