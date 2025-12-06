Adil sonunda gerçekle yüzleşir: Esme’nin ondan olan bebeği mezardadır. Yirmi yıl boyunca tek başına bu acıyı taşıyan Esme için kahrolan Adil, yaşanmamış bir aşkın yasını sevgilisiyle birlikte tutar.

Bu sırada Eleni, Yunanistan’dan Amerika’ya gitmek üzereyken kapısı çalınır: Gelen kişi Oruç’tur. Adil ve Esme, Furtunalı ailesine en ağır cezayı verir; sürgün! Yirmi gün içinde Karadeniz’den ayrılmak zorundadırlar.

Zarife ise düşmanlığı bitirmek için tehlikeli bir çözüm bulur: Eğer Fadime İso’ya verilmediyse, Oruç Eleni’yle evlenecek ve iki aile barışacaktır.

Öte yandan Şerif’in tehditleri olayları daha da büyütür. Koçarilerden bir can almaya hazırlanan Şerif'in yaptıklarını öğrenen Adil, gözünü karartır ve Furtunalıların konağını havaya uçurur.

Ancak büyük bir trajedi yaşanır…
Adil, Esme’nin konakta olduğundan ve Eleni’nin aslında kızları olduğunu yeni öğrendiğinden habersizdir.

