Başkan Toptaş, Çokran, Kalekaya, Sadıklı, Gölpınar, Hacılar ve Çağırgan mahallelerine çıkarma yaptı.

Son olarak ilçenin batı mahallelerini kapsayan kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştiren Başkan Toptaş, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çokran, Kalekaya, Sadıklı, Gölpınar, Hacılar ve Çağırgan mahallelerini içeren programda mahalle ziyaretleri yapıldı.

Başkan Toptaş’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, ilçe başkan yardımcıları, mahalle başkanları, muhtarlar ve belediye teknik ekipleri eşlik etti.

Programın sonunda ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, göreve geldikleri günden bu yana önceliklerinin her zaman vatandaşın sesini yerinde duymak olduğunu vurguladı:

Toptaş, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren elimizden geldiğince hemşehrilerimizin problemlerini yerinde görerek çözmeye çalışıyoruz. Tabii 141 mahallemiz var; 84 mahallemiz kırsal mahallelerimizden oluşuyor, 57 mahallemiz de merkez mahallelerden. Yaklaşık olarak 430 bin civarında da bir nüfusumuz var. Tabii ki Kahramanmaraş’ın en büyük ilçesi Onikişubat ilçemiz. Biz de tabii ki Onikişubat Belediyesi olarak elimizden geldiğince hemşehrilerimizin problemlerini, sıkıntılarını yerinde çözmeye çalışıyoruz. Özellikle saha gezilerimizde de hem onlarla hasbihal ediyoruz, farklı problemleri varsa onları istişare ediyoruz” dedi.