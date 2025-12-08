Doğu Anadolu Bölgesi, yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bölgede karla karışık yağmurun yerini yoğun kar yağışına bırakacağını, hava sıcaklıklarının ise hissedilir derecede düşeceğini açıkladı.

8 Aralık Pazartesi

Erzurum, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinde günün ilk saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerine doğru kara dönecek. Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise yağmur ve zamanla karla karışık yağmur bekleniyor.

9 Aralık Salı

Soğuk hava bölge genelinde etkisini artıracak. Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari’de kuvvetli kar yağışı görülecek. Akşam saatlerinden itibaren buzlanma ve don riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

10 Aralık Çarşamba

Kar yağışı aralıklarla sürecek. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle Kars ve Ardahan’da eksi 5 ila 6 derece tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, kar nedeniyle görüş mesafesi düşüklüğü, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.