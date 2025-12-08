Türkiye, ayçiçek yağı ihracatında dünya pazarındaki liderliğini güçlendirmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2024’ün aynı döneminde 821 milyon dolar olan ayçiçek yağı ihracatı, bu yılın ilk 11 ayında %16,8 artışla 958,9 milyon dolara ulaştı. Böylece yıl sonu için belirlenen 1 milyar dolar ihracat hedefi bir adım daha yaklaştı.

Güneydoğu Anadolu bölgesi, toplam dış satımın %56,7’sini gerçekleştirerek 543 milyon dolarlık katkı sağladı.

“Türkiye paketli ürün kalitesiyle rakipsiz”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu,

Türkiye'nin sektördeki başarısının yüksek teknoloji ve artan kalite yatırımlarından kaynaklandığını söyledi.

Kadooğlu açıklamasında:

"Her geçen yıl ihracatımız artmaya devam ediyor. Bunun sırrı Türk ürünlerindeki kalitenin artmasından kaynaklıdır. Eskiden yatırımcılar buna çok önem vermiyordu ama son 10-15 yıla baktığımızda yatırım, teknoloji ve altyapı anlamında özellikle hizmet sektöründe çok yoğun yatırımlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Afrika pazarı büyüyor

Afrika ülkelerinin Türk ayçiçek yağına ilgisinin her yıl arttığını belirten Kadooğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Afrika bölgesi, Türk ürünlerine ilgi gösteriyor. Bugün Ukrayna ve Rusya ham madde üretici olmasına rağmen paketli üründe önümüze bir türlü geçemiyor. Biz ham maddeyi oradan getiriyoruz, burada üretip gönderiyoruz. Bunu yüksek teknolojimizden dolayı başarıyoruz"

%25 büyüme ile yıl sonu hedefi tutulacak

2026 yılında ihracatın çok daha güçlü bir ivme yakalayacağı öngörülüyor. Kadooğlu:

“Geçen yıl yaklaşık yüzde 38 bir büyümemiz olmuştu. Bu yıl yüzde 20-25 bandında seyrediyor. 2026 ile ilgili gelecek potansiyelimizin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Ayçiçek yağıyla ilgili yıl sonunu yüzde 25 civarında büyüme oranıyla kapatırız diye düşünüyorum."

dedi.