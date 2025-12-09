Türk futbolunda yasa dışı bahis skandalı genişleyerek devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen disiplin soruşturması kapsamında 22 hakem ve 27 futbolcunun daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasına göre, daha önce sevki yapılan 152 hakemin ardından, yeni gelen bilgi ve belgeler ışığında soruşturma derinleştirildi ve listeye yeni isimler eklendi.
PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemleri
-
Fevzi Erdem Albaş
-
Furkan Aksuoğlu
Üst klasman yardımcı hakemler
-
Deniz Caner Özaral
-
Mustafa Güçer
Klasman hakemleri ve yardımcıları (seçme liste)
-
Bedirhan Yiğitbaş
-
Furkan Arıoğul
-
Hakan Ergin
-
Kemal Dizdar
-
Tolga Akbaba
-
Ahmet Karaatay
-
Faik Sancaktutan
-
Mehmet Özgür İşbilen
-
Osman Oğurlu
... ve toplam 22 isim
82 hakemin cezası kesinleşti
PFDK’nin daha önce verdiği kararlara itiraz etmeyen 82 hakemin kariyeri resmen sona ermişti.
İtirazları reddedilen 67 hakemin de cezaları kesinleşmişti.
Bu son listeyle birlikte Türk futbolunda disiplin süreci en geniş kapsamlı operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu:
“"Yaptığımız işlerin hepsi yarınlar için. Ahlaklı bir Türk futbolu için elimizden geleni yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi tamamen temiz bir futbol ortamı için, kendisine teşekkür ederim. Türk futbolunu bu bataklıktan kurtaracağız. Üzülerek görüyorum ki, operasyonlar derinleştikçe bir panik havası oluştu. Kulüplerimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hakemlik müessesesi büyük travmaya uğradı. Bizim dostluklarımız bakidir, hiçbir kulüple düşman olmak gibi bir niyetimiz de yok. Çünkü biz Türk futbolunu yönetiyoruz. Herkese şeffaf olmak üzerine söz verdik, bu sözümüzde duramayacağımız gün bu koltuktan ayrılma günümüzdür. Hakemlere baskı kurulmamalı, destek olursak sonuç alırız. Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak hakemlerimize destek olmalıyız"