Türk futbolunda yasa dışı bahis skandalı genişleyerek devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen disiplin soruşturması kapsamında 22 hakem ve 27 futbolcunun daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, daha önce sevki yapılan 152 hakemin ardından, yeni gelen bilgi ve belgeler ışığında soruşturma derinleştirildi ve listeye yeni isimler eklendi.

PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemleri

Fevzi Erdem Albaş

Furkan Aksuoğlu

Üst klasman yardımcı hakemler

Deniz Caner Özaral

Mustafa Güçer

Klasman hakemleri ve yardımcıları (seçme liste)

Bedirhan Yiğitbaş

Furkan Arıoğul

Hakan Ergin

Kemal Dizdar

Tolga Akbaba

Ahmet Karaatay

Faik Sancaktutan

Mehmet Özgür İşbilen

Osman Oğurlu

... ve toplam 22 isim

82 hakemin cezası kesinleşti

PFDK’nin daha önce verdiği kararlara itiraz etmeyen 82 hakemin kariyeri resmen sona ermişti.

İtirazları reddedilen 67 hakemin de cezaları kesinleşmişti.

Bu son listeyle birlikte Türk futbolunda disiplin süreci en geniş kapsamlı operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: