UEFA Konferans Ligi mücadelesine namağlup devam eden Samsunspor liderlik koltuğunda oturuyor. Son maçını Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak temsilcimiz AEK galibiyeti ile son maç öncesi ilk 8'i garantilemek istiyor.

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Okan Kocuk, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Zeki Yavru, Musaba, Ntcham, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

AEK'İN MUHTEMEL 11'İ

Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Jovic, Gacinovic.

SAMSUNSPOR - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi Lig Aşamasının 5. haftasında oynanacak olan Samsunspor - AEK Atina karşılaşmasının tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverler için netleşti.

Samsunspor - AEK karşılaşması, Türkiye saati ile bu akşam 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı takip edilecek.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.