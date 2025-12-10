Barış Mahallesi güzergâhında ilerleyen F.G. yönetimindeki kamyonet, yol kenarında yürüyen 35 yaşındaki H. K’ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Karagöz için olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalesi kaza alanında yapılan talihsiz adam, daha sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen H.G. kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü F.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.