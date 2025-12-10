Kent genelinde 2 içme suyu arıtma tesisi hizmet veriyor. Bu tesislerin yıllık toplam kapasitesi 34 milyon 146 bin m³ olarak kaydedilirken, yıl içinde 27 milyon 632 bin m³ su arıtıldı. Arıtma işlemlerinin büyük çoğunluğu konvansiyonel teknolojilerle gerçekleştirildi.

Atıksu yönetiminde ise 6 gelişmiş arıtma tesisi faaliyet gösteriyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi 72 milyon 857 bin m³, 2024 yılı boyunca arıtılan atıksu miktarı ise 48 milyon 850 bin m³ oldu.

Su Temininde Kaynaklar Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş’ta 2024 yılında toplam 187 milyon 618 bin m³ su çekildi. Bunun:

114 milyon 193 bin m³’ü doğal kaynaklardan

27 milyon 632 bin m³’ü barajlardan

45 milyon 793 bin m³’ü kuyulardan sağlandı

Belediyeler tarafından halka dağıtılan içme ve kullanma suyu miktarı ise 79 milyon 806 bin m³ olarak açıklandı.

Barajlara Deşarj Devam Ediyor

Kanalizasyon şebekesinden yıl boyunca 71 milyon 119 bin m³ atıksu deşarj edildi. Bu atıksuyun büyük bölümü barajlara yönlendirildi.

Genel Değerlendirme

Veriler, Kahramanmaraş’ta:

Gelişmiş arıtma tesislerinin ağırlığının arttığını,

Kaynak ve baraj suyu kullanımının sürdüğünü,

gösteriyor.

Şehrin su yönetiminde kapasite artışı ve altyapı yatırımlarının devam etmesinin, sürdürülebilir kullanım açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

