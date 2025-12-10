İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 08 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonda bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada: 4,42 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi, 29,48 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet aseton ele geçirildi.

Aynı tarihte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan başka bir operasyon kapsamında ise 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonların ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan 1’i tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadeleye kesintisiz devam edileceğini vurguladı.