Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969spor Maçı CANLI İzle

Ligin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Mardin 1969spor’u konuk edecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak.

Her iki ekip de kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Kahramanmaraş İstiklalspor, taraftarı önünde alacağı galibiyetle üst sıralardaki yerini güçlendirmek isterken; konuk ekip Mardin 1969spor ise deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen mücadele öncesi futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini ve maç öncesi gelişmeleri yakından takip ediyor. Kahramanmaraş İstiklalspor – Mardin 1969spor maçı, hem zirve yarışını hem de puan tablosunu yakından ilgilendiriyor.

Mücadele YAAY UYGULAMASI üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.