UNESCO’nun Türkiye’deki ilk “Edebiyat Şehri” unvanına sahip Kahramanmaraş, bu kimliği güçlendiren kültür sanat etkinliklerine her yaş grubundan vatandaşları dâhil etmeye devam ediyor.

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında hazırlanan “Masallara İnan” adlı çocuk tiyatrosu, 14 Aralık Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde küçük izleyicilerle buluşacak. Saat 13.00 ve 15.00’da yapılacak iki ayrı gösterimde çocuklar, tiyatronun renkli ve hayal gücünü besleyen atmosferine adım atma fırsatı yakalayacak.

Bir diğer etkinlik ise 14 Aralık Pazar günü çocuklar için özel olarak düzenlenen masal dinletisi programı olacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Sevde Gözükara, minik okurlarla bir araya gelecek.

Saat 16.00’da başlayacak programda Gözükara, birbirinden eğlenceli, öğretici ve hayal gücünü besleyen masalları çocuklarla paylaşacak. Etkinlik çocukların hem keyifli vakit geçirmesine hem de okuma sevgisini pekiştirmesine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.