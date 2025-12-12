Bostandere Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü.

İddialara göre, Andırın istikametine ilerleyen tır, karşı yönde seyreden Fatih Yılmaz’ın (24) kullandığı otomobille çarpıştı.

Darbenin etkisiyle otomobil kullanılamaz hâle gelirken, Yılmaz ve yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Temiz (22) araçta sıkışarak ağır şekilde yaralandı.

Kazayı fark eden çevredeki sürücüler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, iki genci bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yaralılar araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih Yılmaz, götürüldüğü Andırın Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu kritik olan Mehmet Temiz ise KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; ancak doktorların tüm çabaları genç adamı hayata döndürmeye yetmedi.

Feci kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.